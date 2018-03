Rusland showt supersnelle raket

Rusland heeft een van zijn nieuwste wapens geshowd. Op tv waren beelden te zien van het afvuren van een hypersonische raket, de kinzjal (dolk). Een MiG-31 straaljager schoot het projectiel af, dat volgens het Kremlin met 12.000 kilometer per uur, tien keer de snelheid van het geluid, op zijn doel af vliegt.

President Vladimir Poetin verwees onlangs in zijn jaarlijkse toespraak over de stand van zaken in het land al naar de jongste generatie geavanceerd oorlogstuig. „De lancering verliep volgens plan”, zei het ministerie van Defensie zondag tegen de media. „De hypersonische raket raakte het doelwit op een oefenterrein.”

Poetin vertelde al dat de kinzjal kan worden uitgerust met zowel een kernkop als met een conventionele springlading. Het bereik is 2000 kilometer en de snelheid zo groot dat de raket door de huidige afweersystemen niet kan worden onderschept.