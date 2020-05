Rusland schort gebruik beademingsapparaat op na branden

De Russische autoriteiten schorten na dodelijke branden in ziekenhuizen het gebruik op van een beademingsapparaat. Het gaat om apparaten van het type Aventa-M die na 1 april zijn geproduceerd, maakte toezichthouder Roszdravnadzor bekend.

De in Rusland gemaakte beademingsapparatuur was in gebruik bij het ziekenhuis in Sint-Petersburg waar dinsdag vijf mensen omkwamen door een brand. Ook het hospitaal in Moskou waar zaterdag een dode viel gebruikte de Aventa-M.

De toezichthouder maakte eerder al bekend de kwaliteit en de veiligheid te controleren van de beademingsapparaten in de getroffen ziekenhuizen. De apparaten worden onder meer gebruikt bij de behandeling van ernstig zieke patiënten met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Dat virus grijpt in Rusland steeds verder om zich heen. De autoriteiten maakten woensdag bekend dat weer ruim 10.000 nieuwe besmettingen aan het licht zijn gekomen. In totaal is bij meer dan 242.000 mensen in het land vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het officiële dodental staat op 2212.