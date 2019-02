Rusland roept VS op Syrië te verlaten

Rusland en Syrië hebben woensdag in een gezamenlijke verklaring de Amerikaanse troepen opgeroepen Syrië te verlaten en mensen in een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van het land te laten evacueren door Russische en Syrische troepen.

Volgens de verklaring, vrijgegeven door het Russische ministerie van Defensie, hebben de Russische en Syrische strijdkrachten bussen klaarstaan om vluchtelingen uit het kamp in het Rubkan-gebied weg te halen. Ze garanderen hen een veilige doorgang zodat ze een nieuw leven kunnen beginnen.

De Verenigde Staten zeiden eerder deze maand dat ongeveer vierhonderd Amerikaanse troepen verdeeld over twee verschillende regio’s in Syrië daar weg kunnen.