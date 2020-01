Rusland roept Libische partijen op naar vredestop te komen

Rusland roept de conflictpartijen in het door oorlog verscheurde Libië op komende zondag naar Berlijn te reizen voor een vredesconferentie. Alleen dan kan ervoor worden gezorgd dat ze ook alle beslissingen accepteren die worden overeengekomen, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov woensdag tijdens een bezoek aan New Delhi in India.

Voor de top zijn de premier van de internationaal erkende regering van Libië, premier Fayez al-Sarraj, en zijn belangrijkste tegenstander, krijgsheer Khalifa Haftar uitgenodigd. Het is nog onduidelijk of zij aanwezig zullen zijn in Berlijn. Volgens de Duitse regering worden ook vertegenwoordigers verwacht van de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Turkije, Italië en de Verenigde Naties.

De milities van Haftar controleren grote delen van het land in de burgeroorlog. Kort voor Merkels uitnodiging waren de gesprekken met de conflicterende partijen over een staakt-het-vuren in Moskou zonder resultaat beëindigd.