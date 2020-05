Rusland plant geen militaire oefeningen aan NAVO-grenzen

Rusland plant voorlopig geen militaire oefeningen nabij de grenzen met landen die lid zijn van de NAVO. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dinsdag volgens het staatspersbureau TASS dat ook andere oefeningen voorlopig worden geschrapt vanwege het coronavirus.

Het Russische leger is flink getroffen door het virus. Zeker 1630 militairen zijn besmet met het virus. „Het grootste probleem is natuurlijk dat direct contact tussen militairen niet mogelijk is”, aldus Lavrov. Ook overleg op hoger niveau is niet meer mogelijk.

Rusland deed eerder al voorstellen aan de NAVO om de oefeningen nabij elkaars grenzen te staken, om de spanningen zo te verminderen. Sinds Rusland in 2014 de Krim annexeerde zijn de betrekkingen met de militaire samenwerkingsorganisatie waar onder meer Nederland lid van is tot een dieptepunt gedaald.