Rusland pakt zes terroristen IS op

Agenten van de Russische veiligheidsdienst FSB hebben in de regio Moskou zes terroristen opgepakt die aanslagen wilden plegen in de hoofdstad. Ze werden volgens de staatsmedia aangestuurd door kopstukken van Islamitische Staat in Syrië.

De jihadistische cel kreeg geld toegestuurd uit het buitenland en financierde zichzelf ook voor een deel ter plaatse door criminele activiteiten. De FSB verklaarde vrijdag dat het zestal aanslagen voorbereidde waarvan de echo lang zou nadreunen. Ze zouden daarbij gebruik maken van bommen en vuurwapens.

De FSB heeft in hun schuilplaats automatische geweren aangetroffen, communicatieapparatuur met aanwijzingen over de plekken waar ze wilden toeslaan, geld en blauwdrukken voor het maken van explosieven.