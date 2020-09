Rusland pakt Siberische sekteleider op

Russische veiligheidstroepen hebben dinsdag een prominente mysticus en andere leiders van de sekte ”Kerk van het Laatste Testament” in een afgelegen deel van Siberië opgepakt. Ze worden ervan beschuldigd dat ze de gezondheid van volgers hebben geschaad, aldus de politie.

De Onderzoekscommissie, Ruslands equivalent van de Amerikaanse FBI, zei in een verklaring dat de religieuze groep psychologische druk had uitgeoefend om geld van haar volgers te krijgen en hun gezondheid ernstig had geschaad.

Siberische ‘Jezus’ trekt ieder jaar meer volgelingen

Sergej Torop, een voormalige verkeersagent, richtte in 1991, het jaar waarin de Sovjet-Unie uiteenviel, de sekte Kerk van het Laatste Testament op in een afgelegen deel van de Siberische regio Krasnojarsk.

De bebaarde mysticus met lang haar trok duizenden volgers, van wie sommigen geloven dat hij de reïncarnatie van Christus is. Door zijn volgelingen wordt hij Vissarion genoemd.

Twee van de vastgehouden mannen werden na hun arrestatie op tv-beelden getoond, terwijl gemaskerde agenten in camouflagekleding hen van een bus naar een helikopter brachten.

Ze kunnen tot 12 jaar gevangenisstraf krijgen als ze schuldig worden bevonden, meldde het Russische persbureau RIA.