Rusland overweegt boycot westerse drank

Het Russische parlement overweegt een boycot van westerse drank en andere producten als reactie op economische sancties die de VS tegen Russische bedrijven hebben uitgevaardigd naar aanleiding van de kwestie Skripal.

Parlementsvoorzitter en ex-adviseur van president Poetin, Viatsjeslav Volodin heeft naar eigen zeggen de boycotmaatregelen vrijdag voorgelegd, berichtte de Engelse krant The Telegraph. De sanctiemaatregelen zijn in de eerste plaats tegen de VS. Maar als de conflicten tussen Moskou en het Westen verder escaleren, worden ze ook van toepassing op ander westerse landen en op meer producten of diensten, aldus de voorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen van het parlement, Aleksej Tsjepa.