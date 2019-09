Rusland overweegt bewapenen kosmonauten

Rusland test een wapen dat kan worden gebruikt door kosmonauten. De ruimtevaarders kunnen zich dan verdedigen tegen wilde dieren als ze landen op aarde.

Het hoofd van ruimtevaartagentschap Roskosmos zegt dat er rekening mee wordt gehouden dat ruimtevaarders neerkomen in het dunbevolkte Russische Verre Oosten. Zij kunnen daar volgens Dmitri Rogozin materieel nodig hebben als lichtkogels of wapentuig. „Het wapen wordt al getest”, stelde hij volgens persbureau Tass.

Eerder pleitte ook kosmonaut Oleg Kononenko voor aanvullende hulpmiddelen. „Het is mogelijk dat we in ruw terrein een speciaal mes nodig hebben om een onderkomen te bouwen”, zei hij dinsdag tegen journalisten. „En misschien hebben we een wapen nodig vanwege de wilde dieren.”

Russische ruimtevaarders waren vroeger ook bewapend. Ze namen sinds de jaren tachtig pistolen van het type TP-82 mee naar de ruimte. Dat vuurwapen behoort sinds 2007 niet meer tot hun uitrusting. Rogozin noemt het waarschijnlijk dat kosmonauten over ongeveer anderhalf jaar weer de beschikking krijgen over een wapen.