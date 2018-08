Rusland opent communicatiekanalen met VS

Rusland en de Verenigde Staten gaan communicatielijnen tussen de twee landen heropenen. Dit hebben de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur John Bolton en zijn Russische evenknie Nikolaj Patroesjev afgesproken, meldden Russische media op gezag van Patroesjev.

Beiden spraken elkaar in Genève. Patroesjev heeft zijn gesprekspartner uitgenodigd later verder te komen praten in Rusland. De communicatiekanalen die in ere zouden moeten worden hersteld zijn met name die tussen de ministeries van Defensie en van Buitenlandse Zaken van beide mogendheden.

De twee topfunctionarissen kwamen uiteindelijk niet met een gezamenlijke verklaring. Dat zou een gevolg zijn van de voortdurende twisten over de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingsstrijd in 2016. Het Kremlin stelt daar niets mee te maken te hebben, als het al is voorgevallen.

De eventuele Russische inmenging bedierf ook al een deel van de top tussen de presidenten Poetin en Trump in juli in Helsinki. Trump maakte daar weer duidelijk niets van de beweringen over Russische inmenging te geloven, maar na felle kritiek aan het thuisfront, krabbelde hij terug.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov beschuldigde Washington in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo „een destructieve houding te hebben” als het gaat om samenwerking met Rusland. Hij drong ook aan op het stoppen van „de vervolging” van de Russin Maria Boetina. Zij zit in de VS gevangen omdat ze een Russische agent zou zijn.