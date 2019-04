Rusland ontkent weghalen stoffelijke resten Israëlische spion Eli Cohen

Rusland ontkent met klem dat het de stoffelijke resten van de Israëlische spion Eli Cohen uit Syrië heeft weggehaald.

Dat meldde het Israëlische dagblad Jerusalem Post donderdag op basis van een verklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken die door diverse Russische ambassades werd verspreid.

Afgelopen weekeinde verschenen op websites van de Syrische oppositie berichten dat Rusland in het geheim de stoffelijke resten van Eli Cohen uit Syrië heeft laten verdwijnen. Cohen spioneerde begin jaren 60 voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad in Syrië en voorzag Jeruzalem van een schat aan inlichtingen, onder andere over Syrische versterkingen op de Golanhoogvlakte.

Cohen werd in 1965 met behulp van Sovjet-agenten ontmaskerd, gevangengenomen, gemarteld en opgehangen. Zijn lichaam werd nooit aan Israël overgedragen, ondanks herhaalde verzoeken van weduwe Nadia.

De Russische president Poetin verklaarde onlangs dat Rusland heeft geassisteerd om de stoffelijke resten van de Israëlische militair Zachary Baumel uit Libanon te repatriëren.