Rusland ontkent schending luchtruim Zuid-Korea

Het Russische ministerie van Defensie ontkende dinsdag dat Russische bommenwerpers het Zuid-Koreaanse luchtruim hebben geschonden. Het beschuldigde Zuid-Koreaanse jets daarentegen van het uitvoeren van gevaarlijke manoeuvres die Russische vliegtuigen bedreigden, meldde het persbureau RIA.

Defensiefunctionarissen in Seoul zeiden eerder dat de Zuid-Koreaanse luchtmacht honderden waarschuwingsschoten had afgevuurd op een Russisch militair vliegtuig dat illegaal het Zuid-Koreaanse luchtruim was binnengevlogen.

Maar het Russische ministerie sprak dit tegen en zei dat Zuid-Koreaanse piloten niet met de Russische bommenwerpers hadden gecommuniceerd. Volgens Rusland ging het om geplande oefeningen over internationale wateren. „Twee strategische bommenwerpers van het type Tu-95 van de Russische luchtmacht voerden een geplande vlucht uit in het luchtruim boven de neutrale wateren van de Zee van Japan,” aldus het ministerie in een verklaring.

Dit was niet de eerste keer dat Zuid-Koreaanse piloten zich bemoeiden met een Russische militaire vlucht over neutrale wateren, voegde Moskou eraan toe.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap vloog een Russische bommenwerper twee keer kort achter elkaar boven de Rotsen van Liancourt, een eilandengroep in de Japanse Zee. Voor zover bekend is het niet eerder voorgekomen dat een Russisch gevechtsvliegtuig het luchtruim van Zuid-Korea schendt.