Rusland onderzoekt veiligheid beademingsapparaten na branden

De Russische autoriteiten stellen een onderzoek in naar de veiligheid van beademingsapparaten die worden gebruikt in twee ziekenhuizen waar coronapatiënten worden behandeld. Daar hebben branden het leven gekost aan meerdere mensen.

Bij de laatste brand in een ziekenhuis in Sint-Petersburg vielen dinsdag vijf doden. Een bron zegt tegen persbureau TASS dat een beademingsapparaat in brand vloog. Dat gebeurde enkele dagen eerder ook al in een ziekenhuis in Moskou, met een dode tot gevolg.

Beide beademingsapparaten komen volgens een bron uit dezelfde fabriek in het Oeralgebied. Naast het onderzoek naar de veiligheid van de apparaten is ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld vanwege de brand van dinsdag.

Rusland heeft de binnenlandse productie van beademingsapparaten opgevoerd vanwege de coronacrisis. Op sommige plaatsen buiten de grote steden worden volgens experts oude apparaten gebruikt, maar het toestel in Sint-Petersburg zou nieuw zijn geweest.