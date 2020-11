Rusland noemt vaccin Spoetnik V voor 95 procent doeltreffend

De Russische gezondheidsautoriteiten stellen dat het Russische vaccin tegen het nieuwe coronavirus dat Spoetnik V wordt genoemd, voor 95 procent doeltreffend is. De score is afgeleid van voorlopige resultaten van proeven met vrijwilligers en 42 dagen na de toediening van het eerste onderdeel van het vaccin.

Het land hoopt dat er eind dit jaar 2 miljoen doses beschikbaar zijn. Er worden nog steeds proeven gedaan met het tweedelige vaccin van het medische onderzoeksinstituut Gamaleya. Daar zijn 16.000 vrijwilligers bij betrokken volgens Russische media. Inmiddels zijn er al 117.000 doses van het relatief goedkope vaccin tegen Covid-19 in omloop gebracht. Het kost minder dan 20 dollar per patiënt op de internationale markt. In Rusland zal het vaccin vanaf januari gratis worden verstrekt.

In het buitenland is er grote belangstelling voor het middel. Er zouden al 1,2 miljard doses zijn besteld door partijen in meer dan vijftig landen. De productie van Spoetnik V zal ook in onder meer Brazilië, China, India, en Zuid-Korea ter hand worden genomen.

Rusland wil aan het begin van volgend jaar mensen massaal gaan vaccineren, maar dat zal op basis van vrijwilligheid gebeuren. Het land telt meer dan 145 miljoen inwoners en er zijn meer dan 73 miljoen coronatests uitgevoerd. De regering is erg bezorgd over de aanhoudende stijging van het aantal (sterf-)gevallen. Tot dusver zijn er 2,1 miljoen mensen positief getest en 37.000 patiënten zijn volgens de statistieken aan het virus bezweken