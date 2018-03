Rusland noemt uitwijzen diplomaten vijandig

Het Britse besluit ruim twintig Russische diplomaten uit te wijzen is volgens het Kremlin een vijandige daad die onaanvaardbaar, onterecht en kortzichtig is. De huidige leiding in Groot-Brittannië draagt de verantwoordelijkheid voor de verslechtering van de Brits-Russische betrekkingen, zo liet de ambassade van Rusland in Londen weten.

De Britse premier Theresa May maakte in het parlement bekend dat de diplomaten moeten vertrekken „tegen de achtergrond van de agressie van de Russische staat”. Volgens May is Rusland schuldig aan een moordaanslag met een chemisch wapen in Salisbury op een voormalige Russische dubbelspion, Sergej Skripal en zijn dochter Joelia.

De chemische substantie stamt uit de Sovjet-Unie. Het Kremlin ontkent betrokkenheid bij de aanslag en heeft beklemtoond dat Rusland geen enkel belang heeft bij deze merkwaardige aanslag.