Rusland noemt beweringen vergiftiging Navalni ongefundeerd

De beweringen van de Duitse regering dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep, is nergens op gebaseerd. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag gezegd.

Het Kremlin verklaarde dat het geen gepaste reactie kon geven. Een woordvoerder meldde wel dat het Kremlin klaar is en een belang heeft om „volledig samen te werken en data te ruilen met Duitsland.”

Navalni ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou.

De Duitse regering maakte donderdag via een woordvoerder wereldkundig dat uit laboratoriumonderzoek „ondubbelzinnig bewijs” naar boven was gekomen dat de oppositieleider was vergiftigd. Novitsjok is een zenuwgas uit de Sovjettijd dat ook is gebruikt bij de gifaanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart 2018 in Groot-Brittannië.

Bondgenoten van Navalni verklaarden woensdag dat het gebruik van novitsjok of iets daaraan verwant wijst op Russische betrokkenheid. Ook de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen zei dat.