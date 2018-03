Rusland: moordaanslag met ‘novitsjok’ waanzin

Het gebruik van een uitzonderlijk zenuwgas, novitsjok, om een voormalige Russische geheim agent te vermoorden, is waanzin volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Elke deskundige op het gebied van chemische wapens weet dat dit tot een heleboel slachtoffers leidt op de plek waar het spul wordt verspreid, zei Vladimir Jermakov van het ministerie.

Jermakov zei dat de chemische stof die bij een moordaanslag in Salisbury is gebruikt, snel onderzocht moet worden en dat moet worden samengewerkt. De stof lost namelijk op. Jermakov sprak op een bijeenkomst die het Kremlin voor buitenlandse ambassadeurs had belegd in verband met de beschuldigingen van Londen aan het adres van Moskou.

In het Zuid-Engelse Salisbury werden begin maart de 66-jarige ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn 33-jarige dochter Joelia vergiftigd met een uitzonderlijke stof die volgens de Britten enkel uit de koker van het Kremlin kan komen. De Skripals liggen in coma. Rusland weerspreekt elke betrokkenheid.