‘Rusland moet meer doen om pandemie te beteugelen’

De Russische autoriteiten onderschatten de uitbraak van het coronavirus in hun land en zouden de maatregelen moeten opvoeren om de pandemie te beteugelen. Dat heeft Sergej Sobjanin, burgemeester van Moskou en hoofd van de anticoronavirus-taskforce binnen de Russische Veiligheidsraad, dinsdag gezegd.

Rusland, dat een van zijn grenzen met China deelt, en een bevolking van 144 miljoen mensen telt, heeft tot nu toe 495 gevallen van het coronavirus gemeld. Sterfgevallen zijn nog niet gemeld.

„Het probleem is dat het aantal coronatests zeer klein is en niemand een duidelijk beeld heeft van de situatie in Rusland en de wereld”, zei Sobjanin tijdens een vergadering tegen president Vladimir Poetin.

Volgens Sobjanin is het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus „aanzienlijk” hoger dan volgens de officiële cijfers.

Poetin daarentegen heeft herhaaldelijk gezegd dat de uitbraak van het coronavirus onder controle is in Rusland. Het land heeft geleidelijk aan de beperkingen aangescherpt, culturele en sportevenementen stopgezet en scholen en fitnessclubs gesloten. In tegenstelling tot veel andere landen in Azië en Europa heeft de nationale regering echter niet opgeroepen om binnen te blijven.

Sobjanin wil dat de Russische regio’ s hun anti-coronavirusmaatregelen opvoeren als zij geen hoog aantal besmettingen willen hebben. „Niet alle gebieden begrijpen de ernst van de situatie”, zei Sobjanin. „Ongeacht of ze zieke mensen hebben of niet, ze zouden zich allemaal klaar moeten maken.”