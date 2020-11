Rusland meldt recordcijfers over corona

Rusland publiceerde donderdag recordcijfers over corona. De autoriteiten meldden 23.610 nieuwe besmettingen en 463 nieuwe sterfgevallen.

Het aantal besmettingen in Rusland passeerde de grens van 2 miljoen. Het land is daarmee in aantallen het vijfde in de wereld na de VS, India, Brazilië en Frankrijk.

Vanwege het groeiende aantal besmettingen zijn in elk geval in de hoofdstad Moskou strenge maatregelen genomen. De autoriteiten hebben hoge verwachtingen van het eigen Sputnik V-vaccin. Het hoofd van het instituut dat het middel ontwikkelde, heeft gezegd dat voor het eind van het jaar waarschijnlijk zo’n 1,5 miljoen Russen gevaccineerd zullen worden.