Rusland meldt opnieuw meer dan duizend nieuwe coronabesemettingen

Rusland heeft voor de derde dag op rij een recordtoename van nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. De afgelopen 24 uur is bij 1459 mensen het longvirus vastgesteld. Het dodental in Rusland is met dertien gestegen tot 76.

Het aantal Russische besmettingen staat op 10.131. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen flink opgelopen, ondanks de strenge maatregelen die president Vladimir Poetin heeft afgekondigd.

In Rusland mogen mensen de straat niet meer op, behalve mensen met een essentieel beroep. Een wandeling maken mag niet meer en alle winkels zijn gesloten.