Rusland meldt laagste aantal nieuwe coronagevallen sinds 30 april

Rusland meldde woensdag 7843 nieuwe gevallen van het coronavirus, het laagste dagelijkse aantal sinds 30 april. Het totale aantal besmettingen in het land komt daarmee op 553.301.

De Russische autoriteiten zeiden dat er in de afgelopen 24 uur 194 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Dat brengt het officiële dodental op 7478 sinds het begin van de coronacrisis.

In totaal 10.036 mensen herstelden in de afgelopen 24 uur, wat het totale aantal genezen patiënten in Rusland op 304.342 brengt.

Moskou heeft op 8 juni allerlei beperkingen opgeheven, waaronder verplichte reispassen, zodat bewoners weer vrij kunnen bewegen in de straten en parken.

Ook veel andere regio’s heffen de lockdownmaatregelen op, aangezien Rusland zich voorbereidt op het houden van een referendum op 1 juli, ondanks de pandemie. President Vladimir Poetin zoekt daarin publieke steun voor grondwetswijzigingen die hem in staat zouden stellen om na zijn huidige ambtsperiode in het Kremlin te blijven.

Critici hebben twijfels geuit over het relatief lage officiële sterftecijfer in Rusland en de autoriteiten ervan beschuldigd de omvang van de crisis te bagatelliseren.