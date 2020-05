In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 150 mensen bezweken aan het coronavirus. Het is de hoogste dagelijkse stijging sinds de corona-uitbraak in het land. Het officiële dodental staat hiermee op 3249.

De autoriteiten melden 8894 nieuwe bevestigde gevallen, waardoor het totale aantal infecties op 326.448 komt. Rusland behoort wereldwijd tot de landen die het hoogste aantal besmettingen hebben gemeld.