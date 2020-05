Rusland meldt grootste stijging dodental door coronavirus

In Rusland is de grootste stijging van het dodental gemeld sinds het begin van de coronacrisis. De autoriteiten zeggen dat in de afgelopen 24 uur zeker 119 patiënten zijn overleden door het besmettelijke virus.

Rusland heeft wereldwijd na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronabesmettingen gemeld. Het aantal mensen bij wie is vastgesteld dat ze het virus hebben, steeg met 9200 naar 272.043. In de VS zijn volgens cijfers van de Johns Hopkins-universiteit meer dan 1,4 miljoen besmettingen aan het licht gekomen.

Het officiële Russische dodental van 2537 valt juist relatief laag uit. Sommige landen waar minder besmettingen zijn vastgesteld hebben melding gemaakt van veel meer sterfgevallen door de virusuitbraak. Zo stond het officiële dodental in Nederland vrijdag op 5643.

Cijfers over de aantallen doden en patiënten in verschillende landen laten zich vaak lastig vergelijken, omdat overheden uiteenlopende rekenmethoden gebruiken. Ook zijn vermoedelijk niet alle landen even openhartig over de daadwerkelijke omvang van de virusuitbraak op hun grondgebied.