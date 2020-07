Rusland maant voormalige Sovjet-republieken strijd te staken

Het Kremlin heeft na drie dagen van gevechten aan hun omstreden grenzen Armenië en Azerbeidzjan opgeroepen op te houden met de strijd. De twee landen verlieten in 1991 vechtend de Sovjet-Unie. Ze hadden het toen al aan de stok over het grensverloop. Feitelijk is er tussen de twee sinds 1994 enkel een broze wapenstilstand.

Kremlinwoordvoerder Peskov zei dat de twee partijen zich in moeten houden. Sinds zondag wordt er weer geschoten langs de grens en zijn meerdere doden gevallen. Rusland vindt het oplaaien van de strijd een gevaar voor heel de Kaukasus.

De twee landen beschuldigen elkaar ervan de jongste vijandelijkheden te zijn begonnen. Rusland is een bondgenoot van Armenië terwijl Azerbeidzjan steun van Turkije krijgt. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu dreigde het buurland Armenië dat „Azerbeidzjan niet alleen staat en dat de Armeense houding onacceptabel is”.

Het bergachtige Armenië is kleiner dan Nederland en telt circa drie miljoen inwoners. Azerbeidzjan is bijna drie keer groter dan Armenië en telt tien miljoen inwoners. Het grootste struikelblok in het conflict is een enclave in Armenië die in de Sovjet-Unie deel uitmaakte van de Sovjet-republiek Azerbeidzjan. De regio heet Nagorno-Karabach. Armenië heeft de streek al lang in handen en de bevolking is overwegend Armeens, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug.