Rusland: Londen en Washington overtreden alle regels

De Russische minister Sergej Lavrov verwijt Londen en Washington alle fatsoensnormen te schenden. „Groot-Brittannië en de VS, en alle landen die hen blindelings volgen, hebben elk fatsoen verloren” in de kwestie Skripal. Ze bedienen zich volgens Lavrov van grove leugens en manipulatie.

Zelfs in de Koude Oorlog waren er nog ongeschreven fatsoensregels, waar iedereen zich aan hield, maar Londen en Washington deinzen nu nergens meer voor terug, klaagde Lavrov. Volgens hem heeft de in politieke problemen verkerende Britse regering wel belang bij de rare gifmoordaanslag in het Engelse Salisbury, en Rusland helemaal niet.

De Russische ex-geheim agent Sergej Skripal is begin maart met een merkwaardige stof in zijn woonplaats Salisbury vergiftigd. Het Kremlin heeft er volgens Lavrov geen belang bij hem dat nu aan te doen, met een vreemd soort zenuwgas uit de tijd van de Sovjet-Unie. De Britse regering hamert er al bijna een maand op dat het zeer waarschijnlijk is dat het Kremlin achter de aanslag zit. Bewijzen zijn niet overlegd.