Rusland: Lokale apps verplicht op smartphones

De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend die vereist dat op alle smartphones en computers die in het land worden verkocht vooraf Russische software is geïnstalleerd.

De wetgeving, die van kracht wordt in juli 2020, is gericht op het promoten van door Rusland gemaakte software. Maar het is al de „anti-Apple”-wet genoemd omdat het de Amerikaanse technologiegigant zou dwingen om niet-Apple-software vooraf op zijn producten te installeren.

De Russische regering zal nu een lijst opstellen van producten waarop de wet van toepassing is, evenals een lijst met applicaties die vooraf moeten worden geïnstalleerd.

De wet is deel van een hele reeks van maatregelen die door Russische functionarissen zijn genomen om de technologiesector te controleren. Daaronder ook een wet die op 1 november van kracht werd, waarbij lokale internetproviders verplicht waren apparaten van autoriteiten te installeren om gecentraliseerde verkeerscontrole mogelijk te maken.