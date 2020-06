Rusland laat veroordeelde Deense jehova vrij

Een Russische rechtbank heeft de Deense Jehova’s getuige Dennis Christensen die vorig jaar voor ‘extremisme’ tot zes jaar celstraf werd veroordeeld, vervroegd vrijgelaten. Dat heeft de evangelische beweging woensdag bekendgemaakt.

De Deense timmerman werd in mei 2017 gearresteerd tijdens een gebedsbijeenkomst. Een jaar eerder had Moskou de Jehova’s getuigen verboden, als onderdeel van nieuwe rechtsregels tegen terrorisme.

Een rechter in de zuidwestelijke regio Koersk, waar Christensen zijn straf uitzit, zette zijn straf om tot een boete van 400.000 roebel (5100 euro), aldus de Jehovah’s getuigen in een verklaring. Christensen zal waarschijnlijk binnen enkele dagen na het besluit worden vrijgelaten, aangezien de aanklager niet van plan is in beroep te gaan, aldus de organisatie.

De Deen was de eerste van de 175 Jehova’s getuigen die door een Russische rechtbank werden veroordeeld of vastzitten in afwachting van hun proces. Internationale mensenrechtenorganisaties en de Europese Unie, hadden Rusland opgeroepen om Christensen vrij te laten.