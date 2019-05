Rusland laat nieuwe atoomijsbreker te water

PETERSBURG (ANP/RTR) - Rusland heeft zaterdag in St. Petersburg een nieuwe nucleair aangedreven ijsbreker te water gelaten. Het schip, dat de Oeral is gedoopt is, is een van de grootste en krachtigste ijsbrekers ter wereld. Het kan door 3 meter dik ijs breken. Het schip wordt nu afgebouwd en rond 2022 in gebruik genomen.

Door de opwarming van de aarde ziet Rusland kansen in het Noordpoolgebied. Enerzijds als route voor commercieel scheepsverkeer, anderzijds als winningsgebied van fossiele brandstoffen.

De Noordpool heeft olie- en gasreserves gelijk aan 412 miljard vaten olie, ongeveer 22 procent van ’s werelds onontdekte olie- en gasreserves. Moskou hoopt dat de route van Moermansk naar de Beringstraat bij Alaska operationeel kan worden. Die route verkort de transporttijd tussen Azië en Europa aanzienlijk.

Rond 2035 zou de Russische Arctische vloot minstens dertien zware ijsbrekers in bedrijf moeten hebben, waarvan er negen door kernreactoren zouden worden aangedreven.