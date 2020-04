Rusland kwaad op Noorwegen vanwege opbrengen schip

Rusland is kwaad op Noorwegen omdat dit land een vissersschip zou hebben opgebracht bij Spitsbergen. Moskou heeft protest aangetekend in Oslo.

Volgens Moskou werd het schip Borey begin deze maand aangehouden toen het binnen een beschermde Noorse viszone voer die Rusland als illegaal beschouwt. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken past het aanhouden van het schip in het „Noorse beleid om illegaal zijn rechten uit te breiden in de regio rond de archipel”.

Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat het schip was opgebracht omdat het regels had overtreden voor het vissen in het gebied. „De zaak is opgelost volgens normale procedures”, aldus het departement dat ook meldde dat het schip inmiddels is vrijgegeven.

Spitsbergen staat in de belangstelling van het westen en Rusland omdat door de klimaatverandering grondstofrijke gronden toegankelijk worden.