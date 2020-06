Rusland krijgt Amerikaanse beademingsapparaten

Een Amerikaans militair vliegtuig met honderdvijftig beademingsapparaten is donderdag geland in de Russische hoofdstad Moskou. Het is de tweede partij beademingsapparatuur die de VS aan Rusland doneren. De apparaten zijn bedoeld voor patiënten met het coronavirus.

Volgens de Amerikaanse ambassade in Moskou is de beademingsapparatuur van de „hoogste kwaliteit ter wereld” en gaat het om een „donatie aan het Russische volk”. De hulpgoederen hebben een totaalwaarde van omgerekend zo’n 5 miljoen euro. De Russische ambassadeur in Washington zei dat de Amerikaanse hulp „zeer wordt gewaardeerd”.

Rusland is qua coronabesmettingen een van de zwaarst getroffen landen. Het land telt meer dan 440.000 besmettingsgevallen en registreerde bijna 5500 coronadoden.