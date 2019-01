Rusland ‘klaar voor overleg’ kernwapenverdrag

Rusland is „klaar voor overleg” met de Verenigde Staten over het voortbestaan van het zogeheten INF-verdrag, waarin de landen tijdens de Koude Oorlog afspraken om middellangeafstandsraketten in de ban te doen. „Wij zijn klaar voor een dialoog als de VS daar klaar voor zijn”, zo citeert persbureau Tass onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Riabkov.

De Amerikaanse regering dreigt het verdrag op te zeggen, omdat Rusland zich er volgens Washington niet aan houdt. De VS hebben een ultimatum gesteld: als Rusland er op 4 februari niet aan voldoet, stappen de Amerikanen eruit.

Het verdrag werd eind 1987 gesloten, nadat de spanning tussen de Sovjet-Unie en het Westen hoog was opgelopen door de plaatsing van middellangeafstandsraketten met nucleaire ladingen. In Nederland was veel ophef over het besluit om ook kruisraketten met kernlading op vliegbasis Woensdrecht te stationeren. Uiteindelijk kwam dat er nooit van, dankzij het INF-verdrag, waarin de VS en de Sovjet-Unie afspraken dit soort raketten niet meer te maken en de bestaande voorraad te vernietigen.

Ook China speelt een rol van belang: die grootmacht is geen partij bij het verdrag, waardoor het vrij is om wél raketten voor de middellange afstand te fabriceren.