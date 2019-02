Rusland klaagt topinvesteerder aan

Een Russische aanklager heeft de stichter en baas van investeringsmaatschappij Baring Vostok Capital Partners, Michael Calvey, formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens fraude. De 51-jarige Amerikaan Calvey behoort tot de grootste particuliere investeerders in Rusland. Hij werd 16 februari gearresteerd, verdacht van het verduisteren van omgerekend circa 34 miljoen euro. Hij zit in voorlopige hechtenis tot 13 april.

De zaak draait volgens waarnemers vooral om een civielrechtelijk conflict van Calvey over de fusie zijn Russische bank die vooral in het Verre Oosten actief is geweest, de Vostotsjni (Oriëntaalse) Bank. De nu omstreden leenbank wordt ook de Orient Expressbank genoemd.

Calvey is in conflict met twee invloedrijke zakenmannen die betrokken waren bij de fusie van de in problemen geraakte ‘Oriënt Express’ met de eveneens in zwaar weer verkerende Uniastrum Bank van Artem Avetsjian. Hij is een van de zakenlui die zeggen door Calvey te zijn benadeeld.