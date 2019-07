Rusland houdt investeerder onder huisarrest

Een rechtbank in Moskou heeft maandag het huisarrest van de Amerikaanse investeerder Michael Calvey verlengd tot 13 oktober. Dat meldde het Russische persbureau Interfax.

Calvey, oprichter van de private-equitygroep Baring Vostok, werd in februari vastgezet in afwachting van een proces wegens verduistering van zo’n 34 miljoen euro. Hij ontkent de beschuldiging en zegt dat de zaak een manier is om hem onder druk te zetten in een geschil over de macht over een Russische bank.

De zaak draait volgens waarnemers vooral om een civielrechtelijk conflict over de fusie van een Russische bank van Calvey die vooral in het Verre Oosten actief is geweest, de Vostotsjni (Oriëntaalse) Bank. De nu omstreden leenbank wordt ook de Orient Expressbank genoemd.

Calvey is in conflict met twee invloedrijke zakenmannen die betrokken waren bij de fusie van de in problemen geraakte ‘Orient Express’ met de eveneens in zwaar weer verkerende Uniastrum Bank van Artem Avetsjian.