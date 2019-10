Rusland houdt Amerikaan Whelan langer vast

Rusland houdt de Amerikaanse ex-marinier Paul Whelan nog zeker twee maanden langer vast. Dat bepaalde een rechtbank in Moskou donderdag. De 49-jarige Whelan wordt verdacht van spionage. Hij zou Russische staatsgeheimen in handen hebben gehad en riskeert nu een celstraf van twintig jaar.

Tijdens het verhoor donderdag vroeg Whelan de rechter om vrijlating. „Het bewijs dat ik heb geleverd is genegeerd. Maar de beslissingen die worden gemaakt zijn altijd in het voordeel van de Russische veiligheidsdiensten”, zei hij. Zijn verzoek werd vervolgens afgewezen.

Whelan, die een Amerikaans, Brits, Canadees en Iers paspoort heeft, werd op 28 december in een hotelkamer in Moskou aangehouden en beschuldigd van spionage, een aanklacht die hij dus ontkent. Eerder zei Whelan dat hij werd mishandeld in de gevangenis.