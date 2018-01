Rusland hervat vluchten naar Caïro

De Russische president Vladimir Poetin heeft burgerluchtvaartmaatschappijen toestemming gegeven weer vluchten naar Caïro uit te voeren. De Russische autoriteiten maakten dat donderdag bekend, hoewel het besluit al op 2 januari van kracht is geworden.

Rusland legde het vliegverkeer naar Egypte stil na de bloedige aanslag op een vliegtuig in november 2015. Toen ontplofte een bom in een Russisch passagiersvliegtuig dat uit de badplaats Sharm-el-Sheikh was vertrokken. De 224 mensen aan boord overleefden het niet.

De aanslag en het opschorten van het vliegverkeer waren een klap voor de toeristische industrie in het Noord-Afrikaanse land. Moskou heeft geëist dat de Egyptenaren de veiligheidsmaatregelen opschroeven. Dat was volgens persbureau TASS een voorwaarde voor het hervatten van het luchtverkeer naar de Egyptische hoofdstad.