Rusland heeft meer dan kwart miljoen besmettingen geconstateerd

In Rusland zijn tot nog toe 252.245 besmettingen met het nieuwe coronavirus geconstateerd. Dat zijn er 9974 meer dan woensdag. De dagelijkse stijging is de laagste sinds 2 mei. Tot dusver zijn volgens de autoriteiten ruim 2300 mensen aan het virus in Rusland bezweken. Dat is relatief weinig voor een land met 145 miljoen inwoners.

Het uit China afkomstige virus deed in Rusland eind januari zijn intrede door Chinese toeristen in het Aziatische deel van het land. De autoriteiten grepen snel in en wisten het virus daar redelijk onder controle te houden. Maar begin maart verspreidde het virus zich opnieuw vooral in Moskou door de komst van besmette reizigers uit Italië. Er zijn in het land al bijna zes miljoen mensen getest.