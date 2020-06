Rusland heeft brandstoflekkage Siberië ingedamd

Rusland is er in geslaagd de milieuvervuiling in te dammen die is ontstaan door een enorm brandstoflek bij de noordelijke stad Norilsk. Volgens het hoofd van het speciale team dat de vervuiling aanpakt, verspreidt de weggevloeide brandstof zich niet verder meer.

Naar schatting 15.000 ton brandstof kwam door de lekkage in een rivier terecht en 6000 ton in de grond. De autoriteiten in het getroffen gebied in Siberië riepen de noodtoestand uit. Er werden zeker 500 speciale krachten ingezet om een nog grotere milieuramp te voorkomen.

Het lek zou vorige week al zijn ontstaan mogelijk als gevolg van het smelten van permafrost. De gelekte vloeistof belandde in de rivier Ambarnaja, die aansluit op het belangrijke Pjasinomeer.