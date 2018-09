Rusland gaat kernreactors bouwen in Hongarije

MOSKOU (ANP).De Russische atoomenergiegigant Rosatom begint snel met de bouw van twee nieuwe kernreactoren in Hongarije. Dit zei de Russische president Vladimir Poetin tijdens een bezoek aan Moskou van de Hongaarse premier Viktor Orban.

De reactoren komen in de kerncentrale Paks NPP die al goed is voor 40 procent van alle elektriciteit in Hongarije.

Orban zei dat ook is afgesproken dat Rusland gas aan zijn land gaat leveren in 2020. Orban hoopt dat Hongarije dan ook op het traject komt te liggen van de gaspijpleiding Turkstream. Hij zei dinsdag in Moskou dat hij Poetin heeft gevraagd de leiding door Hongarije te laten lopen volgens Russische media