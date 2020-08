Rusland ent in tegen builenpest langs grens Mongolië

De gezondheidsautoriteiten in de schaars bevolkte Siberische regio Toeva hebben gelast dat iedereen langs de grens met Mongolië moet worden ingeënt tegen builenpest. In dat buurland is pas bekendgemaakt dat weer een man aan de pest is overleden. In Mongolië zijn recent enkele mensen als gevolg van de beruchte aandoening overleden.

De inentingen in Toeva zijn vooral voor veel herders in de regio. Het gaat om twee grensdistricten waar in totaal nog geen 14.000 mensen wonen. De builenpest wordt overgedragen door insecten en door besmette knaagdieren. De autoriteiten in Toeva hebben de bevolking eerder deze week opgeroepen niet op marmotten te jagen en ze zeker niet op te eten.

De zonder behandeling meestal dodelijke builenpest is al eeuwenoud en heeft sinds het begin van onze jaartelling drie grote pandemieën veroorzaakt, de laatste halverwege de 18e eeuw. De laatste kwam uit China en verspreidde zich via de scheepvaart naar andere landen. De zeer besmettelijke builenpest is veel dodelijker dan het jongste coronavirus uit China, maar tegenwoordig komen er naar schatting slechts 650 gevallen van deze pest per jaar op de hele wereld voor.