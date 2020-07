Rusland en VS praten na jaren weer over veiligheid in de ruimte

De VS en Rusland houden volgende week voor het eerst sinds 2013 gesprekken over de veiligheid in de ruimte. Het overleg komt nadat de VS en Groot-Brittannië Rusland hadden beschuldigd van het lanceren van een ruimtewapen waarmee satellieten kunnen worden beschoten.

Een functionaris belast met internationale veiligheid bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS vertelde in Wenen dat een mogelijk onderwerp in het overleg is duidelijk te krijgen dat de ruimte een „niet wetteloos en een niet geregeerde ruimte” is.

Volgens Londen en Washington schoot Rusland vorige week een projectiel in de lucht dat door de landen werd herkend als een antisatellietwapen. Moskou heeft dat ontkend.