Rusland en Turkije roepen op tot staakt-het-vuren in Libië

Rusland en Turkije hebben woensdag alle partijen in Libië opgeroepen om de vijandelijkheden te stoppen en op 12 januari tot een staakt-het-vuren te komen. Dit lieten de presidenten Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan na gesprekken in een gezamenlijke verklaring weten.

Turkije staat achter de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Serraj. De troepen van krijgsheer Khalifa Haftar vechten tegen de regering in Tripoli. Ankara heeft gezegd dat het op verzoek van de regering in Tripoli troepen naar Libië zal sturen.

Volgens Erdogan zijn er 2500 Russische huurlingen in Libië die Haftar steunen, maar Moskou spreekt dat tegen. De troepenmacht van Haftar nam deze week de belangrijke kuststad Sirte in.

In de verklaring vragen Turkije en Rusland om „een duurzaam staakt-het-vuren, ondersteund door de nodige maatregelen om de situatie ter plaatse te stabiliseren en het dagelijkse leven in Tripoli en andere steden te normaliseren”.

Zowel premier Fayez al-Serraj als Haftar is woensdag in Rome aangekomen voor een ontmoeting met de Italiaanse premier Giuseppe Conte, zei een Italiaanse regeringsbron.

Premier al-Serraj van de door de VN erkende Libische regering zal in de avond een ontmoeting hebben met Conte, zei de bron van de Italiaanse regering. Conte probeert een bemiddelende rol te spelen bij het tot stand brengen van een wapenstilstand.

Eerder op de dag ontmoette Conte al Khalifa Haftar, de afvallige commandant van het zelfbenoemde Libische Nationale Leger (LNA). De bron gaf geen details over de bijeenkomst in het kantoor van Conte in Rome.