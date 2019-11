Rusland en Turkije patrouilleren in Syrië

Turkse en Russische troepen hebben vrijdag de eerste gezamenlijke patrouilles uitgevoerd in het noordoosten van Syrië. De samenwerking kwam vorige week tot stand toen de Turkse president Erdogan en zijn Russische ambtsgenoot Poetin elkaar ontmoetten om de situatie in het noordoosten van Syrië te bespreken. Ankara trok daar eerder vorige maand binnen, onder meer om Koerdische milities uit het gebied te verdrijven.

Rusland en Turkije kwamen overeen gezamenlijk te patrouilleren in het Turks-Syrische grensgebied. Vanaf die grens verkennen soldaten in een strook van maximaal 7 kilometer in Syrië. Erdogan beloofde de territoriale soevereiniteit van Syrië te respecteren.

Turkse en Syrische troepen staan in het grensgebied tegenover elkaar en zijn ook al slaags geraakt. De Syrische president Assad stuurde zijn regeringstroepen daarheen als reactie op de Turkse inval. Poetin, die als bemiddelaar optreedt en een bondgenoot is van Assad, wil een gewapend conflict tussen beide landen per se voorkomen.