Rusland en NAVO voeren ‘nuttig’ overleg

Rusland en de NAVO hebben donderdag weer om de tafel gezeten, onder meer om recente incidenten te bespreken. „Een open en nuttige discussie”, zo vatte NAVO-topman Jens Stoltenberg het overleg op het hoofdkwartier in Brussel samen.

Het voorkomen van risico’s, misverstanden en escalatie stond hoog op de agenda. Zo kwamen recente gevaarlijke manoeuvres van gevechtsvliegtuigen van beide partijen boven de Baltische Zee ter sprake. Ook over aankomende militaire oefeningen werd informatie uitgewisseld. „Bemoedigende vooruitgang”, zei de Noorse oud-premier.

Over Oekraïne bleek dat er nog altijd „fundamentele ” meningsverschillen zijn. Wat betreft Afghanistan werd benadrukt dat stabiliteit essentieel is voor de veiligheid in de regio.

Het was de vijfde NAVO-Rusland-raad sinds het westerse bondgenootschap het politieke overleg in 2014 opschortte na de Russische inlijving van de Krim. „Dialoog kan moeilijk zijn maar is ook essentieel in tijden van verhoogde spanningen, zoals nu”, aldus Stoltenberg.