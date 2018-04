„Rusland en NAVO overleggen over Syrië”

De Russische legerleider generaal Valeri Gerasimov en de commandant van de NAVO-troepen, de Amerikaanse generaal Curtis Scaparrotti, overleggen donderdag in Bakoe over de toestand in Syrië, meldt het Russische persbureau TASS.

De Azerbeidzjaanse hoofdstad is vaker ontmoetingsplaats voor Rusland en de NAVO bij het handhaven van de communicatielijnen tussen de twee partijen. Het westerse defensiebondgenootschap heeft begin deze week steun uitgesproken aan raketaanvallen die drie lidstaten op eigen houtje op de Russische bondgenoot Syrië hebben gedaan.