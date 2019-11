Rusland en Litouwen ruilen spionnen uit

Rusland en Litouwen hebben gevangenen uitgeruild die waren veroordeeld voor spionage. De autoriteiten in de Baltische staat maakten bekend dat twee Russen zijn overgedragen in ruil voor de terugkeer van twee Litouwers en een Noor.

President Gitanas Nauseda had de Russen Nikolaj Filiptsjenko en Sergej Mojsejenko eerder op de dag amnestie verleend. Daarmee maakte hij de weg vrij voor de spionnenruil. De overdracht vond vervolgens plaats bij een grensovergang.

„De overdracht was een succes. De Litouwse burgers Jevgeni Matajtis en Aristidas Tamosajtis en de Noor Frode Berg zijn teruggekeerd naar Litouwen”, meldt inlichtingenchef Darius Jauniskis uit de Baltische staat. De door Rusland vrijgelaten Noor is daarna overgebracht naar de ambassade van zijn land in Vilnius.