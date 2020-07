Rusland en China blokkeren voorstel voor noodhulp aan Syrië

Rusland en China hebben een voorstel in de VN-Veiligheidsraad weggestemd dat de levering van noodhulp aan Syrië via de Turkse grens nog een jaar moest garanderen. Dat heeft de Duitse VN-ambassadeur Christoph Heusgen gezegd.

De huidige resolutie die noodhulp mogelijk maakt via twee Turkse grensovergangen die niet door het Syrische regime worden gecontroleerd, loopt vrijdag af. Rusland wil een alternatief voorstellen om nog maar een grensovergang open te houden voor een periode van zes maanden.

Volgens secretaris-generaal Antonio Guterres is de levering van noodhulp via de grensovergangen van levensbelang voor de bevolking in het noordwesten van Syrië. Ook is de hulp extra gewenst om verspreiding van het coronavirus in Syrië tegen te gaan.

Ook Sherine Tadros van Amnesty International benadrukt het belang van de grensovergangen. „Voor miljoenen Syriërs betekent het het verschil tussen eten hebben en verhongeren. Voor ziekenhuizen gaat het om voldoende voorraden te hebben om levens te redden. Daarom is het misbruik van het vetorecht door Rusland en China verachtelijk en gevaarlijk.”

De noodhulp buiten het Syrische regime om werd eerder tijdens de burgeroorlog ook via Irak en Jordanië geleverd, maar die mogelijkheden zijn door de Syrische bondgenoot Rusland en China in januari geschrapt.