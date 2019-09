Rusland en China blokkeren bestand in Syrië

Rusland en China hebben in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie geblokkeerd over het conflict in Syrië. In het afgewezen voorstel werd een wapenstilstand geëist in het noordwesten van het door burgeroorlog verscheurde land.

Rusland sprak een veto uit omdat geen uitzondering werd gemaakt voor „anti-terroristische” operaties. De Russische VN-ambassadeur had gezegd dat de resolutie in zijn ogen was bedoeld om „de internationale terroristen te redden die zich hebben verschanst in Idlib”.

De indieners van de motie, België, Duitsland en Koeweit, spraken over een „humanitair” voorstel. In de tekst stond dat het geweld moet worden gestaakt om een „verdere verslechtering van de nu al catastrofale humanitaire situatie in provincie Idlib te voorkomen”.

Nadat de resolutie was geblokkeerd, dienden de Russen en Chinezen een eigen voorstel in. Ze stelden ook een wapenstilstand voor, maar met de door hen gewenste uitzondering. Ook dat voorstel haalde het ook niet. Alleen China en Rusland stemden voor. Negen landen waren tegen en anderen onthielden zich van stemming.

Idlib, dat grenst aan Turkije, is het laatste bolwerk van overwegend jihadistische groepen die vechten tegen het Syrische Assad-regime. Dat wordt gesteund door Rusland.