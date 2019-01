Rusland eist opheldering VS over opgepakte Rus

Rusland eist opheldering van de Verenigde Staten over de arrestatie van een Rus. De man is volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken eind vorig jaar aangehouden door de FBI op de Noordelijke Marianen, een Amerikaanse eilandengroep in Micronesië.

Deze Dmitry Makarenko is naar Florida gebracht, waar hij gescheiden van zijn familieleden in gevangenschap verblijft. De Russische ambassade probeert contact met hem op te nemen. Het ministerie in Moskou zegt door familieleden op de hoogte te zijn gebracht van de arrestatie en wil van Washington een verklaring.

Een dag voordat Makarenko zou zijn opgepakt, werd in Moskou de Amerikaanse oud-marinier Paul Whelan op verdenking van spionage gearresteerd. Whelans vrienden en familie stellen dat hij onschuldig is en enkel daar was om een trouwerij bij te wonen.