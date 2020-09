Rusland: Duitsland komt niet met informatie over Navalni

Rusland heeft Duitsland verweten niet over de brug te komen met informatie over de zaak van de prominente oppositiepoliticus Aleksej Navalni. Dat zou het Russische onderzoek naar de kwestie vertragen.

Kremlincriticus Navalni ligt momenteel in een Duits ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden tijdens een vlucht in zijn thuisland. Duitse artsen zeggen dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif, dat is ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie. De Duitse regering heeft Rusland om opheldering gevraagd en sluit sancties niet uit.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken haalde zondag uit naar Berlijn. Een woordvoerster zegt dat de Russische justitie op 27 augustus om informatie heeft gevraagd. Daar zou nog geen reactie op zijn gekomen. „Door niet te reageren, vertraagt Berlijn het onderzoeksproces waar het zelf om heeft gevraagd. Met opzet?”, aldus de zegsvrouw.