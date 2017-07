Rusland dreigt met diplomatieke „wraak”

BRUSSEL (ANP)/RTR) - Het zit Rusland nog steeds niet lekker dat de VS eind vorig jaar 35 Russische diplomaten het land uitzette en twee Russische centra sloot. Als die centra niet snel worden teruggegeven gaat Moskou over tot ‘vergelding’, dreigde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dinsdag.

Lavrov was in Brussel voor een onderhoud met EU-buitenlandchef Federica Mogherini. Na afloop bracht hij het dispuut met de VS onder de aandacht. „Wij hopen dat de Verenigde Staten, een land dat gerechtigheid promoot, zijn internationale verplichtingen zal respecteren”, aldus de Russische bewindsman.

Washington stuurde de diplomaten weg en sloot de centra in reactie op pesterijen tegen Amerikaanse diplomaten in Moskou, zo heette het destijds. De straf werd ook in verband gebracht met de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.